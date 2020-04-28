Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda derginin yayın hayatına başlamasını "YTB'den 10. yıl sürprizi" ifadesiyle duyurdu.

Eren, derginin, YTB'nin 10. yılına atıfla ilk sayısında "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" başlığıyla yayımlanacağını belirterek, "Diasporamızdan gönül coğrafyamıza zengin bir içerikle oluşturduğumuz Memleketim Dergisi yayın hayatına başladı. Yazın dünyamıza hayırlı olsun! Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler." ifadesini kullandı.

Dergiye, YTB'nin internet sitesinden (http://ytb.gov.tr/edergi) ulaşılabilecek.