YTB, genç mühendisleri TEKNOFEST ile buluşturdu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ilgi üçüncü gününde doruğa çıktı. TRT’nin sponsoru olduğu festivale, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da destek veriyor.

YTB, Hollanda, Almanya, Fransa ve Belçika'daki başarılı ve ödüllü genç Türk mühendislere duyuru yaptı. TEKNOFEST'e katılmak isteyen onlarca isim arasından seçilen 20 başarılı genç Türkiye'ye getirildi.

4 kız, 16 erkek mühendis ülkelerinin teknoloji alanındaki gelişimini yakından görme fırsatı buldu. Türkiye de yurtdışındaki başarılı Türk gençleriyle temas etmiş oldu.

Başarılı genç mühendisler, TRT'nin ilgi gören teknoloji standını da ziyaret etti.

Festivale, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Türkiye'de eğitim gören bine yakın öğrenci katılım sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber