YTB bursları ile Yemenli 200 öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Veysel Karani Türk-Yemen Vakfı arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, Yemenli 200 öğrenci Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim imkanına kavuşacak.

"Yemenli Öncüler" projesiyle, ülkenin farklı şehirlerinden seçilecek Yemenli 200 öğrenciye Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yüksek öğrenim imkanı sunulacak.

Proje 2019'da uygulanacak

YTB Başkanı Abdullah Eren, imzalanan projeyi 2019'da uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Abdullah Eren, "Yemen, Türkiye'nin özellikle bu süreçte önem ve hassasiyet gösterdiği ülkelerin başında geliyor" dedi.

YTB'nin, ilerleyen süreçte kardeş ülke Yemen'in istikrarı ve barışına yönelik eğitim ve kültür alanında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Eren, "İnşallah daha güzel yarınları, daha eğitimli ve ahlaklı yeni bir nesil inşa edecek" ifadesini kullandı.

Abdullah Eren, söz konusu burs programlarının daha iyi ve müreffeh bir Yemen'in yanı sıra iki ülke ilişkileri için önemli araç olduğuna işaret ederek, "Yemen'den burslandırdığımız öğrenci sayısını her sene artırıyoruz. Bu sene de artırdık" şeklinde konuştu.

İmzalanan protokolün, Türkiye Bursları kapsamında desteklenen Yemenli öğrencileri kapsamadığını belirten Eren, proje sayesinde daha fazla Yemenli öğrencinin Türkiye'de eğitim alacağını söyledi.

Abdullah Eren, "Yemen’in ihtiyacı olan bölümlerde katkıda bulunacak öğrencileri Türkiye'deki üniversitelerde yetiştirecek ve Yemen'e yollayacağız" dedi.

"Geleceği yönetebilecek öğrenciler çıkarmayı hedefliyoruz"

Veysel Karani Türk-Yemen Vakfı Başkanı Salah Batis de söz konusu protokolün imzalanmasından duydukları memnuniyeti belirterek, "Türkiye'nin komşu ülkelere ve kendisine yakın coğrafyadaki diğer ülkelere sergilediği tavırdan ötürü teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk köprüsünün çok eskilere dayandığına işaret eden Batis, "Türkiye gibi cömert bir ülkenin hem öğrenciler hususunda hem de yabancı yatırımcı ve ailelere tanıdığı imkanlar dolayısıyla bu cömertliğinden ötürü şaşırmamak gerekiyor" dedi.

Batis konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu imzaladığımız protokol projesi diğer getirilecek öğrencilerin burslarından farklı. 'Yemenli Öncüler' projemiz, sadece Yemenli öğrencilerin Türkiye'de eğitim almasına yönelik değil, öğrenimleri sonrasında liderlik eğitimi alabilecekleri, iyi kadrolarda çalışabilecekleri ve geleceği yönetebilecek öğrenciler çıkarmayı hedefliyor."

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde başlayacak projenin başvuruları internet ortamından yapılacak.

Yemen'in ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yükseköğrenim imkanı sunulan öğrencilerin, ülkelerinin geleceğinde önemli rol alması öngörülüyor.

Kaynak: AA