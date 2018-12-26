Suriye sınırında trafik hızlandı. Yüzlerce askeri araç operasyon için bölgeye gidiyor. Sınırdaki terör koridorunun temizleneceği harekata yönelik son hazırlıklar yapılıyor.
- Fırat'ın Doğusundaki Terör Hendekleri
- Tel-Abyad'daki terör mevzilerini TRT Haber görüntüledi
- TRT Haber Ayn el-Arab bölgesindeki terör tünellerini görüntüledi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun operasyon hazırlıkları, teröristlerin gözünü korkuttu.
Özgür Suriye Ordusu birlikleri, Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için cephe hattında. Detayları @trthaber muhabiri Rasim Kılıç aktardı. pic.twitter.com/kuDw9RuoW8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Aralık 2018
Münbiç'e hakim tepelere yerleşen teröristler kaçacak delik arıyor.
TRT Haber, terör hendeklerini havadan görüntüledi. Görüntülerde, teröristlerin kazdıkları hendeklerin üzerini toprakla kapatarak gizlemeye çalıştıkları görüldü.
Kaynak: TRT Haber