Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İstifaya gerek yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayının ne zaman açıklanacağı ile ilgili 29 Aralık'ı işaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için istifa edeceği söylentilerine, "Meclis Başkanımızın adaylığı konusunda istifa nereden çıktı, istifaya gerek yok" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletvekilliği süreci bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır. Seçilirse, seçildiği zaman istifası gerekir."

"Sayın Putin ile yüz yüze bir görüşmem olacak"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için, ABD'nin üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama çok farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz.

Aynı zamanda bugün yarın Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre benim de Sayın Putin ile yüz yüze bir görüşmem olacaktır diye düşünüyorum."

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Gazetecilerin "Bahsettiğiniz sürpriz, operasyon mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben ne diyorum, bir gece ansızın gelebiliriz diyorum bu ne demek? Sürprizdir. Bu bağıra çağıra olmaz ki, yarın geliyoruz hazırlanın denir mi? Terörle mücadelede her zaman sürpriz olarak bunlar yapılır. Televizyonlardan izlerken ben bile takip ediyorum şu anda istihbarat teşkilatlarımız koordinatları vermiş ve bizim de askerimiz tüm jetlerimiz bombalamışlar. Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz, bundan taviz yok."

31 Mart'ta ittifak

"Cumhur İttifakı'nda iş birliği yapılacak iller netleşti mi?" sorusuna ise Erdoğan, "Büyük oranda netleşti" yanıtını verdi.

Kaynak: TRT Haber