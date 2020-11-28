Emniyet ekiplerinin terör örgütlerine yönelik operasyonu kararlılıkla sürüyor.

Bu kez terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun adresi Yozgat oldu.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.