Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Emniyet ekiplerinin terör örgütlerine yönelik operasyonu kararlılıkla sürüyor.
Bu kez terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun adresi Yozgat oldu.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Son Dakika DEAŞ Terör Örgütü
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