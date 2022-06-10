Akdağmadeni ilçesi Çalışkan köyünde 82 yaşındaki N.E. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından N.E, Yozgat Şehir Hastanesine oradan da Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

N.E, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.E'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.