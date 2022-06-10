Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Güney Ege, Batı Akdeniz ile Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren gün boyunca Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ile Antalya, Isparta, Burdur ve Konya ile Karaman çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Söz konusu bölgelerde, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Fırtına
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