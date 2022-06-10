Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir ve Yozgat çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
Genel Müdürlüğün açıklamasında, bugün Ordu, Giresun, Sinop, Samsun çevreleri ile Amasya'nın kuzey ve Trabzon'un batı kesimlerindeki gök gürültülü sağanak yağışların yerelde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Kırşehir ve Yozgat çevrelerindeki gök gürültülü sağanak yağışların da bugün öğleden sonra yerelde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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