Havalar ısındı, kene vakalarında artış görülmeye başlandı.

Yozgat'ta kene ısırması sonucu bir kişi daha hayatını kaybetti.

Sorgun ilçesinde bir kişi, halsizlik, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

39 yaşındaki kadına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konuldu.

Hasta kadın tedavi altına alındı, ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

506 kişi hastaneye başvurdu

Kentte bu yıl 506 kişi kene ısırması şikayetiyle hastaneye başvurmuş, 12 kişide Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı tespit edilmişti. Geçen yıl ise 8 kişinin keneden hayatını kaybettiği aktarılmıştı.