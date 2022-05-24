Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara'da DEAŞ terör örgütü adına maddi yardım toplama ve eleman kazanma çalışmaları yürüttükleri belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
Ankara'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırma faaliyeti yürüttükleri ve örgüt adına maddi yardım topladıkları, ayrıca yurt dışındaki örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 zanlı takibe alındı.
Takibin ardından operasyonla gözaltına alınan terör örgütü üyelerine ait adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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