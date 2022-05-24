Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kahvehanede bıçaklı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: AA ]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada, bir kişi bıçakla öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir kahvehanede, A.G. ile S.C. arasında gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., S.C.'yi bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan S.C., kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.G.'nin yanı sıra olayla ilgili O.G.'yi de gözaltına aldı.
Etiketler: Kayseri Kavga Bireysel Silahlanma
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