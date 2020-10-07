Kentte eylülde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymayan 55 kişi yurtlara yerleştirilirken, karantina süresi tamamlanan 19 kişi yurttan ayrıldı.

Öte yandan, 1-30 Eylül'de il genelinde yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 318 kişiye 286 bin 200 lira ceza kesildi.