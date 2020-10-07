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Yozgat'ta karantinayı ihlal eden 55 kişi yurda yerleştirildi
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 55 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.
Kentte eylülde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymayan 55 kişi yurtlara yerleştirilirken, karantina süresi tamamlanan 19 kişi yurttan ayrıldı.
Öte yandan, 1-30 Eylül'de il genelinde yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 318 kişiye 286 bin 200 lira ceza kesildi.
Etiketler: yozgat karantina karantina kuralları kyk yurduSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 11:07
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