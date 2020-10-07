Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Eylem hazırlığındaki bir PKK'lı teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünde 2014-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde faaliyet gösteren, örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda eylem yapmak maksadıyla 2 Eylül'de Van'a geldiği tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 Ekim'de Van'ın Edremit ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır."

Açıklamada, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi.

Teröristin Van T Tipi Cezaevine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.