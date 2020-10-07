İstanbul'un Tuzla ilçesinde alınan koronavirüs tedbirlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının titizlikle uygulandığı ilçede dezenfektanlı bileklik uygulaması başlatıldı.

Tuzla Belediyesi, COVID-19 salgıyla mücadelede vatandaşlara, ‘dezenfektanlı bileklik’ dağıttı.

"Yanımızda dezenfektan taşımalıyız"

Hem dezenfektan hem de bileklik olan ürünü vatandaşlara tanıtan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, COVID-19 salgınınnın devem ettiğini belirterek, yerel yönetim olarak tedbirler konusunda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Pandemiye ilişkin aldıkları önlemleri sıralayan Yazıcı, “Maskenin, mesafenin, dezenfektan kullanmanın önemini her defasında vurguladık. Her yerde dezenfektan kullanma imkanı olmuyor, bazen 100 kişinin dokunduğu dezenfektan kutusuna temas ediyoruz, risk artıyor. Daha pratik önlem almak istedik. Yanımızda dezenfektan taşımalıyız” diye konuştu.

"Saat gibi kola takılıyor"

Gün içerisinde fazlaca ellerin yüze gittiğini belirten Yazıcı, “Bugün Tuzla’da dezenfektanlı bileklikleri dağıttık. Ürünü kolunuza saat gibi takıyorsunuz, içerisine dezenfektan konuluyor. Böylece sürekli yanınızda dezenfektan olmuş oluyor. İnsanlar günde 20-30 kez ellerini yüzüne götürüyor. Herhangi bir yerden almış olduğu virüsü kendisine bulaştırabilir, başkalarına yayabilir. Ama yanınızda sürekli dezenfektan taşırsanız ellerinizi anında dezenfekte edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"25 kez sıkılıyor, 1 gün kullanılıyor"

Dr. Yazıcı şöyle devam etti:

"Tam doldurmada 1 gün kullanılıyor, 20-25 kez sıkabilir. Ürünün yanında verdiğimiz dezenfektan biterse kendisi de doldurabilir. Dağıtabildiğimiz kadarıyla ücretsiz dağıtacağız. Şu anda 5 bin kadar dağıtacağız. Ürünün dağıtımı sadece Tuzla’da yapılıyor ama yayılacağını düşünüyorum. Vatandaşa, inovatif ve akılcı bir çözüm sunduk. COVID-19 salgını zincirini kırmaya çalışıyoruz. Öğreterek, maske, mesafe ve dezenfektanın önemini anlatarak bilekliği dağıtıyoruz. Dağıtımda, gün içinde sürekli dışarıda olan çalışan kesime öncelik vermeyi hedefliyoruz"

Vatandaş bilekliği beğendi

Dezenfektanlı bilekliği çok beğendiğini söyleyen Özgür Deneri, “Çok da kullanışlı, çantalarımızda dezenfektan taşıyacağımıza, kolumuzda olması mantıklı. Kendimize ait olmasını ayrıca sevdim. Günlük hayatımda kullanacağım. Bizim gibi çalışan insanlar için çok pratik, hemen sıkabiliriz” dedi.