Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar azalıyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu, zamanla batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Gece saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede yer yer toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Marmara sıcaklık hava durumuSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 09:48
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