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FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına soruşturma: 17 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si ihraç edilmiş 17 kişi için gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Bakanlıklardaki yapılanması hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara merkezli 3 ilde, Bank Asya'da örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesap artışı yaparak FETÖ'ye katıldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 3’ü aktif, 2’si emekli, 12’si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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