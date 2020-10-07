Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Bakanlıklardaki yapılanması hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara merkezli 3 ilde, Bank Asya'da örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesap artışı yaparak FETÖ'ye katıldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 3’ü aktif, 2’si emekli, 12’si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.