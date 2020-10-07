Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 42 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Konya'da yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, umuma açık bir iş yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan 42 kişiye ceza uygulandı.
COVID-19 vaka sayılarının artış gösterdiği kent genelinde, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlardaki kontroller, polis ekiplerince sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir eğlence mekanında yapılan denetimde, 42 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan ceza verildi.
Hakkında arama kaydı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusuna ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Konya koronavirüs covid-19 koronavirüs denetimiSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 11:01
Sıradaki Haber
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 18 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz