COVID-19 vaka sayılarının artış gösterdiği kent genelinde, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlardaki kontroller, polis ekiplerince sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir eğlence mekanında yapılan denetimde, 42 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan ceza verildi.

Hakkında arama kaydı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusuna ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem yapıldı.