Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeyi drone ile tarayan ekipler, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerinde yapılan aramada ise 1 karot delme cihazı, 10 delme cihazı aparatı, 2 kazma, 3 kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.