Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yozgat'ta kaçak kazı yapanlar drone ile suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Yozgat'ta birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları drone ile tespit edilen 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeyi drone ile tarayan ekipler, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerinde yapılan aramada ise 1 karot delme cihazı, 10 delme cihazı aparatı, 2 kazma, 3 kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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