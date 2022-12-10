Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesi doğal gaz ana hattına zarar verdi.

Haber verilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi tarafından gaz akışı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kent merkezine doğal gaz akışı kesildi

Arızanın olduğu alanda incelemede bulunan Vali Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat halkına "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde gazın kesildiğini anlatan Polat, "Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de evlere doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor. Konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek. Ondan sonra evlere gaz verilecek" diye konuştu.

Öte yandan, gazı kesilen vatandaşlar mutfak tüplerini doldurtmak için tüpçülere akın etti.

[Fotoğraf: AA]