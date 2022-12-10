Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi yakınındaki hobi bahçelerinde sohbet eden Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz Kiraz'ın yanına giden Furkan G., bu kişilere tabancayla ateş etti.

Şahbaz ve Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Kiraz ise 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cesetler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenazeler, otopsi işleminden sonra ailelerine teslim edildi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Bayram'ın cenazesi Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde, Şahbaz'ın cenazesi ise Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yalova'da yakalanan şüpheli tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrasında aracıyla kaçan Furkan G’yi Yalova'da yakaladı.

Gözaltına alınan Furkan G'nin söz konusu 3 arkadaşının yanına davetsiz olarak gittiği, "Neden geldin?" diye sorulması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracındaki silahı alarak Ercan Bayram, Ertan Şahbaz ve Deniz Kiraz'a ateş ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.