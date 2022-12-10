Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ancak aynı apartmanda bulunan evleri duman bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Mahsur kalanların yardımına itfaiye yetişti

Vatandaşlar kendilerini balkonlara attı. Dumandan etkilenenler balkonlarda mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, kobra diye tabir edilen itfaiye merdiveni ile vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler itfaiye merdiveni ile vatandaşları balkonlardan kurtardı.

[Fotoğraf: İHA]

10 kişi hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen 20 kişiye ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.