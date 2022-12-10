Samsun'da apartman yangını: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Samsun'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 10 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ancak aynı apartmanda bulunan evleri duman bastı.
Mahsur kalanların yardımına itfaiye yetişti
Vatandaşlar kendilerini balkonlara attı. Dumandan etkilenenler balkonlarda mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri, kobra diye tabir edilen itfaiye merdiveni ile vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler itfaiye merdiveni ile vatandaşları balkonlardan kurtardı.
10 kişi hastaneye kaldırıldı
Dumandan etkilenen 20 kişiye ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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