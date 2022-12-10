Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildi. Trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Donduran Mahallesi'nde zeytin işçilerini taşıyan Muzaffer Gündoğdu'nun kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Sürücünün eşi Hatice Gündoğdu hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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