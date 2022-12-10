Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da lodos: Balıkçılar avlanamadı, gemiler demirlendi
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı, balıkçılar da denize açılamadı.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar dolayısıyla balıkçılar denize açılamadı.
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın balık avını güçleştirdiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Tekirdağ
Son Haberler
- 22:17
- 21:43
- 21:28
- 21:19
- 21:22
Sıradaki Haber
Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz