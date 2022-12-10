Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yoğun sis: Göz gözü görmedi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Antakya, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sis, akşamın ilk saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
[Fotoğraf: AA]
Kara yollarında sürücülerin dikkatli ve yavaş ilerlediği gözlendi.
Etiketler: Hatay
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