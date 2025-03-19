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Türkiye
AA 19.03.2025 12:39

Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime öğleden sonra ara verildi.

Yozgat'ta eğitime kar engeli
[Fotograf: AA]

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesinin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Hava sıcaklığı 59 ilde 10 derecenin altına düştü
Hava sıcaklığı 59 ilde 10 derecenin altına düştü

İl merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personeline hizmet veren kreşlerde bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra yarım gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

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