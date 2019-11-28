Türkiye
Yozgat'ta 20 tarihi eser ele geçirildi28 Kasım 2019 Perşembe 17:18 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 19:21
Yozgat'ta otomobilde yapılan aramada 20 parça tarihi eser bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 14 santimetre uzunluğunda kadın başı figürü, çeşitli ebatlarda 16 sikke ve 3 metal obje ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Eserler incelenmek üzere Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: tarihi eser il jandarma komutanlığı gözaltı