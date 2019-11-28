Binaların enerji verimliliğini gösteren enerji kimlik belgesini almak için geri sayım başladı. Mülk sahiplerinin 1 Ocak 2020'ye kadar kimlik belgesini çıkarması gerekiyor. Peki, 1 milyon binada bulunan belge ne anlama geliyor?

Bina Etüt Proje Uzmanı İlhami Sezer, kimlik belgesinin, 5622 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince çıkan bütün binalarda alınması gereken bir evrak olduğunu söyleyerek, "Bu belgenin amacı binalarda tüketilen enerjilerin ne oranda kullanıldığını tespit etmek" dedi.

Binalardaki enerji verimliliğini gösteren enerji kimlik belgesi için son başvuru tarihi yaklaştı. Eğer bu belge olmazsa alım ve satım işlemleri yapılamayacak. Hal böyle olunca belgeyi almak için başvuru oranlarında ciddi bir artış yaşandı.

Enerji kimlik belgesinin maliyeti daire başına 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Yetkilendirilmiş firmalar, belge düzenlemek için çeşitli ölçümler yapıyor.

Belge e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor

Enerji Verimliliği Uzmanı Muharrem Aylak, nelerin kontrol edildiğini söyledi:

"Yalıtım var mı, ısı yalıtımı var mı ya da çatıda izocamımız var mı? Isıtılmayan bölgelerde yalıtım var mı? Doğrama kalınlıkları ya da doğrama cinsini kontrol ediyor."

Enerji kimlik belgesine sahip binalar, sınıfına göre avantajlara sahip. İlhami Sezer, A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip binaların yüzde 90 oranında konut kredisi çekebildiğini belirtti.

"İlerleyen yıllarda emlak vergisinde bir indirim, elektrik, doğalgaz birim fiyatlarında indirim bekleniyor."

Binanın kimlik belgesi olup olmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Mustafa Tunç