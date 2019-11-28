Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, saatteki hızı 40 ila 70 kilometre arasında değişen kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Ayrıca, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde ise saatteki hızı 60-90 kilometreye ulaşan yer yer kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Meteorolojinin açıklamasında, vatandaşlara, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da kuvvetli yağış

Meteorolojiden yapılan bir diğer açıklamada ise, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Vatandaşlar, kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Kaynak: TRT Haber