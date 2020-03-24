Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yozgat'ta 122 parça tarihi eser ele geçirildi
Yozgat'ta bir otomobilde Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda mühür, takı ve sikkeden oluşan 122 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Jandarma, Ovakent beldesi yol ayrımında durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda mühür, takı ve sikkeden oluşan 122 parça tarihi eser ele geçirdi.
Eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: yozgat tarihi eserSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:02
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