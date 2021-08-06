Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar
Bursa'da bir grup, düğün sonrasında mahalle arasında, uzun namlulu silahlarla havaya ateş etti. Çevredekiler büyük panik yaşarken polis, şüphelileri arama çalışması başlattı.
Bursa Osmangazi'de düğünden çıkan bir grup, akıllarınca düğün sonrası eğlenmeye devam etmek istedi.
Yolu trafiğe kapattılar, yüksek sesli müzik eşliğinde oynadılar. Bununla da sınırlı kalmadılar.
İçlerinden bazıları silahlarına sarıldı. Çevredeki kalabalığa ve yakındaki binalarda yaşayanlara aldırış etmediler. Havaya ateş etmeye başladılar. Silahlar ise uzun namluluydu.
Polis, şüphelileri arıyor
Korkan mahalleli, polise haber verdi. Ancak eğlendiğini zanneden grup, ekipler gelmeden oradan ayrılmıştı.
Polis şimdi, bu kişileri bulmaya çalışıyor.
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