Ormanları koruyorlar, yangınlarla korkusuzca mücadele ediyorlar.

Orman işçileri doğanın korunmasında önemli rol oynuyor.

Yangınlarla mücadele bir kez daha orman işçilerinin önemini ortaya koydu.

[Fotoğraf: AA]

Yeşil Vatan'ın koruyucusu ateş savaşçıları

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İşçisiyle memuruyla 40 bin kişilik bir kadrodan bahsediyoruz. Bu yangınlarda da orman işçiliğinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Çünkü ateşin karşısında biz onlara yeşil vatanın koruyucusu ateş savaşçıları diyoruz. 2019 yılı öncesi bu işçiler 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Konuyu 2019 yılında Cumhurbaşkanımıza intikal ettirdik, bilgi notu verdik kendisine. Sayın Cumhurbaşkanımız bir toplantıda duyarlı davrandı sağ olsun 4 ay daha uzatarak 9 ay 29 güne çıkarttı."

[Fotoğraf: AA]

12 ay hizmet için çalışmalar sürüyor

Orman işçileri ormanların korunması ve yangınların söndürülmesinde daha fazla görev üstlenmek istiyor.

Orman işçilerinin çalışma sürelerinin uzatılması için çalışmalar devam ediyor.