Orman işçilerinin çalışma sürelerinin uzatılması için çalışmalar sürüyor
Yangınların söndürülmesinde ve ormanların korunmasında önemli rol üstelenen orman işçilerinin mesaileri gece gündüz demeden devam ediyor. Orman işçilerinin 9 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, 12 aya çıkarılması için de çalışmalar devam ediyor.
Ormanları koruyorlar, yangınlarla korkusuzca mücadele ediyorlar.
Orman işçileri doğanın korunmasında önemli rol oynuyor.
Yangınlarla mücadele bir kez daha orman işçilerinin önemini ortaya koydu.
Yeşil Vatan'ın koruyucusu ateş savaşçıları
Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, konuyla ilgili şunları söyledi:
"İşçisiyle memuruyla 40 bin kişilik bir kadrodan bahsediyoruz. Bu yangınlarda da orman işçiliğinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Çünkü ateşin karşısında biz onlara yeşil vatanın koruyucusu ateş savaşçıları diyoruz. 2019 yılı öncesi bu işçiler 5 ay 29 gün çalışıyorlardı. Konuyu 2019 yılında Cumhurbaşkanımıza intikal ettirdik, bilgi notu verdik kendisine. Sayın Cumhurbaşkanımız bir toplantıda duyarlı davrandı sağ olsun 4 ay daha uzatarak 9 ay 29 güne çıkarttı."
12 ay hizmet için çalışmalar sürüyor
Orman işçileri ormanların korunması ve yangınların söndürülmesinde daha fazla görev üstlenmek istiyor.
Orman işçilerinin çalışma sürelerinin uzatılması için çalışmalar devam ediyor.
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