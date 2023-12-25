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Türkiye
DHA 25.12.2023 05:15

Yoldan çıkana araç dereye savruldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Kumru ilçesinde, bir yakınlarının cenaze törenine gitmek üzere yola çıkan çiftin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak dere yatağına savruldu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Alaattin ve Nuray Bükü çifti hayatını kaybetti.

Yoldan çıkana araç dereye savruldu: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Bugün ilçeye bağlı Erikçeli Mahallesi'nde meydana gelen kazada Alaattin Bükü yönetimindeki  otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre savrulduktan sonra dere yatağına yuvarlandı.

Bükü'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalarda, akşam saatlerinde dere içerisinde otomobil olduğu fark edildi. İncelemede otomobilin Alaattin Bükü'ye ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile yanında bulunan eşi Nuray Bükü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden çıkarılan çiftin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Bu arada Alaattin Bükü ile eşi Nuray Bükü'nün, ilçede bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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