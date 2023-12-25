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Türkiye
AA 25.12.2023 02:54

Ankara'da bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ankara'da bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
[Temsili Fotoğraf]

Yenimahalle ilçesi Değirmendere Caddesi üzerinde A.A, M.D’ye ait olan araçla trafik kazasına karıştı. O sırada araç sahibi M.D. ile kaza yerinden geçen iş arkadaşları T.U. ve M.U. arasından selam alıp verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 5 kişi kesici aletle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kavgada kullanıldığı belirlenen ve sallama olarak tabir edilen bıçak çöp kutusu içerisinde bulundu.

Kavga sonucu yaralanan şüphelilerin tedavilerinin polis ekiplerinin gözetiminde devam ettiği öğrenildi.

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