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Türkiye
İHA 25.12.2023 02:49

Kadıköy'de kaza: 1 yaralı

İstanbul Kadıköy'de hızlı seyretmekte olan otomobil, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen aracın arkasından çarpıp yol kenarındaki bariyere savruldu.

Kadıköy'de kaza: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Saat 00.00 sularında D100 Kozyatağı mevkiinde meydana gelen kazada D100 Karayolu üzerinde ilerlemekte olan otomobile, otomobil arkadan çarptı ve yol kenarındaki bariyere savruldu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Eren Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla FSM Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza dolayısıyla D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. 

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