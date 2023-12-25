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Türkiye
AA 25.12.2023 00:51

Ağrı'da kepçe uçuruma yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiyi arama çalışmasına da ara verildi.

Ağrı'da kepçe uçuruma yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.

Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı.

Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ağrı'da kepçe uçuruma yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

Ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine götürüldü.

İş makinesi operatörü N.Ş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan ekiplerin diğer 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmasına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ara verildi.

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