Bitlis'te kar ve tipi: Mahsur kalanların yardımına ekipler koştu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yüksek rakımlı köylerde kar ve tipi etkili oldu.

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı köy yollarında mahsur kalanların imdadına Ahlat İlçe Özel İdare ekipleri yetişti.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen Otluyazı grup köy yolu, Serinbayır köyü ve Güzelsu köy yolu olmak üzere üç ayrı noktada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Develik köyünden hasta ziyaretinden dönen Sinan Denizci, Fasih Denizci ve Oktay Denizci’nin içinde bulunduğu araç da Otluyazı köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, aracı saplandığı yerden kurtardı.

[Fotoğraf: İHA]

3 saatlik çalışma sonrası kurtarıldılar

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu Ahlat İlçe Özel İdare ekiplerinin kendilerine ulaştığını belirten araç sürücüsü Sinan Denizci, “Develik köyünde hasta ziyaretinden dönüyorduk. Akçaören ile Otluyazı köy yolunda kar ve tipi nedeniyle aracımız kara saplandı. Kendi imkanlarımızla aracımızı çıkarmaya çalıştık. Bu arada telefonla ulaştığımız Akçaören köyü imamı Burak Polat ve bir köylü bizim yardımımıza geldi ama ne yaptıysak aracımızı kurtaramadık. Daha sonra Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Sayın Seyfettin Gündoğan’a ulaşarak yardım talebinde bulunduk. Sağ olsunlar hemen Özel İdare ekipleri imdadımıza yetişti ve bizi mahsur kaldığımız yerden kurtardılar. Zor bir gün geçirdik, aracımızın yakıtı bitmek üzereydi. Bizlere yardımda bulunan Akçaören köyü imamı Burak Polat’a ve bizleri bulunduğumuz yerden kurtaran Özel İdare ekiplerine ve Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Sayın Seyfettin Gündoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Devletimize zeval vermesin" dedi.