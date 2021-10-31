Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 01:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yoldan çıkan araç takla attı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Karabük-Kastamonu yolu Çıraklar Köyü mevkiinde meydana geldi.
Karabük istikametine gitmekte olan Adil Düzgün idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Adil Düzgün olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Mustafa Ö. ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Mustafa Ö. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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