Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaray seferlerinde aksama yaşandı
[Fotoğraf: AA]
Marmaray'ın Bostancı İstasyonundaki intihar vakası dolayısıyla seferlerde aksama yaşandı. Savcılık incelemesinin ardından seferler normale döndü.
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bostancı İstasyonunda saat 18.18'de meydana gelen intihar vakası nedeniyle trenler tek hatta işletildiğinden seferlerimizde aksamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet savcılığının olay yeri incelemesinin ardından seferlerimiz normale dönmüştür."
Etiketler: Marmaray
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