Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır alev aldı, yol trafiğe kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir tırın lastiklerinde yangın çıktı. Dorseye sıçrayan yangında Gaziantep’e götürülecek olan köpük hammaddesi ve dorse tamamen yandı.
Çorlu’dan aldığı köpük hammaddesini Gaziantep’e götürmek için yola çıkan tırın sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkii Ankara istikametinde giderken lastikleri yanmaya başladı.
Şoförün yangın tüpüyle müdahalesi sonuçsuz kalınca alevler tırın dorse kısmına sıçradı. Hammaddenin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm dorsesi sardı.
Kuzey Marmara Otoyolu trafiği Ankara yönüne kapandı
Yangının büyümesi üzerine şoför tır dorseden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yanan dorse ve yola akan hammadde yüzünden Kuzey Marmara Otoyolu trafiği Ankara yönüne tamamen kapandı.
Yanan dorse kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yanan dorse kullanılamaz hale geldi.
Yola dökülen hammaddenin iş makineleriyle temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak açıldı.
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