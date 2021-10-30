Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde Barış Kutlu yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle Coşkun Ata yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, iki aracın içerisinde bulunan 6 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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