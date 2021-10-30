Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta hurda yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hurda yüklü kamyon devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ramazan Köroğlu yönetimindeki hurda yüklü kamyon Kadirli-Andırın kara yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Fatmanur Köroğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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