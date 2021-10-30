Dünyanın süper meyvesi "aronya" artık Türkiye'de de yetiştiriliyor.

"Şuanda 1000 dekarın üstünde üretim alanı var"

Serin ılıman iklime sahip, kışları soğuk geçen alanlarda üretilen meyvenin üretimi son yıllarda arttı.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal, anavatanı Kuzey Amerika olan üzümsü tür aronyanın kışları serin ve soğuk geçen yerlere gayet uygun bir bitki olduğunu belirterek, "Ülkemizde de şuanda 1000 dekarın üstünde üretim alanı var" dedi.

"En yüksek antioksidan kapasitesine sahip bir meyve türü"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde üretimi yapılan aronya, içerdiği yüksek antioksidan ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Ünal, aronyanın birçok faydası olduğunu da şu sözlerle aktardı:

"Bilimsel literatürlerde süper meyve ve sağlık meyvesi olarak anılıyor. Meyve ve sebze ürünlerinde yapılan çalışmada en yüksek antioksidan kapasitesine sahip bir meyve türü olarak saptandı. C vitamini, potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum veya çinko içerikleri bakımından da oldukça zengin."

Antioksidan kapasitesiyle bağışıklığı güçlendiren meyvenin salgın döneminde tüketimi de arttı.

Kilosu 360 lira

Ekonomik değeri de oldukça yüksek.

Üzüme benzeyen meyvenin kilosu 360 liradan satılıyor.

Aronya; içecek, ilaç ve kozmetik sanayiinde önemli bir ham madde olarak dikkat çekiyor.

