Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan şüpheliler 7 kişiyi yaraladı: Araçtan 25 kilo eroin çıktı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da uygulama noktasından kaçtıktan sonra polislerin takibiyle yakalanan araçta yaklaşık 25 kilogram eroin ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu.
Uygulama noktasından kaçmaya başlayan aracı, polis ekipleri 60 kilometre takip etti.
Şüpheliler 7 kişiyi yaraladı
3 polis memurunu hafif şekilde yaralayarak kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sırasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak, araçtaki 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
Kovalamacanın ardından yakalanan araçta 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Konya Uyuşturucu
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