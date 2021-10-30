İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu.

Uygulama noktasından kaçmaya başlayan aracı, polis ekipleri 60 kilometre takip etti.

Şüpheliler 7 kişiyi yaraladı

3 polis memurunu hafif şekilde yaralayarak kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sırasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak, araçtaki 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Kovalamacanın ardından yakalanan araçta 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.