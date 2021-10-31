Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 00:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de çiftlik evinde yangın: Küle döndü
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlik evinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken yangında ev küle döndü.
İlçeye bağlı Yenice Mahallesi Verimli mevkisinde Kasım Ekenler'e ait çiftlik evinde henüz nedeni öğrenilemeyen yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında onlarca besi hayvanı itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılırken, çiftlik evi kullanılamaz hale geldi.
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