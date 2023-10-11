Yolda yürürken kaldırım çöktü

Olay, Esentepe Harman 1 Sokak üzerinde saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülcan Nazşen kaldırımda yürürken bir anda kaldırımda çökme meydana geldi. Yaklaşık beş metrelik çukura düşen kadın için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi çukurdaki kadını merdiven yardımıyla kurtardı. Gülcan Nazşen ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Bir anda yol çöktü"

Önünde yürüyen arkadaşının bir anda kaldırımda oluşan çukura düştüğünü söyleyen Mehmet Emin Tepe "Dört arkadaş biz yemeğe gidiyorduk. Araçların geçmesini beklerken arkadaş önden atladı. Biz bir sonraki araçtan sonra geçtik yolu. O bizim önümüzde ilerlerken bir anda aşağıya düştük. Ne olduğunu anlamadık. Arkadaş şok oldu. Kabloların üzerine düştü. Ben onu telkin etmeye çalıştım. Yaklaşık 3 metre çukur oluşmuştu. İtfaiye ve ambulansı aradık. Hastaneye gitti. Şuan durumu iyi" dedi.

Yol trafiğe kapatıldı

Yoldaki çökmenin genişlemesi nedeniyle sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı. İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra merdiven yardımıyla otomobillere ulaştı.

Çöken kaldırımın doldurulması için çalışma başlatıldı.