Bursa'da kamyonla çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İlçe merkezinden kırsal Devecikonağı Mahallesi yönüne seyreden Neşet K. (57) idaresindeki kamyon ile karşı yönden gelen Bekir U'nun (38) kullandığı süt toplama kamyoneti, Melik Mahallesi girişindeki köprünün yakınında çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki kişilerden Fatma Topal (54) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Bekir U. ile aynı araçta bulunan Ali N. (78), Ahmet N. (43), Huriye Z. (77) ve Mehmet Y. (81) ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk müdahalelerinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan Mehmet Y. ve Huriye Z, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Topal'ın cansız bedeni ise Mustafakemalpaşa'daki hastanenin morguna gönderildi.

Tedavisi tamamlanan Bekir U. ile kamyon sürücüsü Neşet K, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.