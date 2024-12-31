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Türkiye
DHA 31.12.2024 10:04

Yolcu otobüsünde 4,2 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şırnak’tan Antalya’ya giden bir yolcu otobüsünde piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 4,2 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kentin girişinde önlem alan polis, Şırnak'tan Antalya'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüsün motorunun bulunduğu bölümün kapağının vidayla kapatıldığını tespit etti. Vidaları sökülerek açılan bölümdeki poşetlerin içinde piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 4,2 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

"Emanet olarak aldım"

Gözaltına alınan şoför M.Ç, ifadesinde, "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya’daki bir kişiye bırakacaktım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Yolcu otobüsünde 4,2 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Cep Telefonu Kaçakçılık Şırnak
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