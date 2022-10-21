Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Batman'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü. Yaralanan 4'ü ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Öz Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Batman-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı mevkisinde kum yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, 4'ü ağır 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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