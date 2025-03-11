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Türkiye
İHA 11.03.2025 07:10

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsü alev alev yandı.

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Olay, gece saatlerinde Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken, otobüsten alevler yükseldi.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcuların başka bir otobüsle nakledildiği öğrenildi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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